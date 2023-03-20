Umut Nayir: 'Recep Hoca'ya hedefim milli takım demiştim'

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Umut Nayir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Benim durumum yaşı biraz geçmiş Türk gençleri için örnek olabilir" diyen Ümraniyesporlu santrfor, “Her zaman hırslı bir şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin kanıtı aslında bu durum. Milli Takım da olmak benim için mutluluk verici. Hocamızın 29 yaşında Almanya milli takımına seçilip Avrupa şampiyonu olması umarım bize örnek olur. Bende inşallah bu mutluluğu Stefan Kuntz önderliğinde yaşarım” dedi.

“Milli takım olarak hedefimiz büyük”

Almanya'da düzenlenecek turnuvaya gitmeyi çok istediklerini dile getiren Umut Nayir, “Burada daha önceden birlikte futbol oynadığım, takım arkadaşlığı yaptım insanlar var. Bu ilk deneyimim olmasına rağmen çok fazla yabancılık çekmedim açıkçası. Burada toplanma sebebimiz Avrupa Futbol Şampiyonası. Grup maçları ile bu süreç başlayacak. Hedefimiz büyük. Ermenistan maçı ile bu süreci başarılı bir şekilde başlatmak istiyoruz. Hırvatistan büyük bir futbol kültürüne sahip. Son dönemde neredeyse tüm büyük turnuvalara katıldılar. Ve başarılı da oldular. Bende 2 sene öncesine kadar Hırvatistan'da performans göstermiş bir oyuncu olarak onların düzenine de aşinayım. O yüzden rekabet ortamlarının ne kadar yüksek düzeyde olduğunun da farkındayım. Bizim için Hırvatistan'a karşı oynamak büyük bir hedef. Tabii ki grup liderliği için oynayacak olmamız da büyük bir hedef. Hırvatistan'a karşı ikonik maçlarımız da var. Yine aynı ciddiyet ile hazırlanıp inşallah onları üzecek sonucu alırız” diye konuştu.

“Recep Hoca'ya hedefim milli takım demiştim”

Milli takımı her zaman hedeflerinin ilk sırasında tuttuğunu belirten diyen Umut, “Forvet oyuncuları skor yaptıkça özgüvenleri yerine geliyor. Bu durum da skor yapmaya devam etmelerini sağlıyor. Aslında birbirini pekiştiren şeyler. Şuan milli takım kampında Enes ve Cenk ile birlikte 3 forvet olarak gözüküyoruz. Üçümüzün de performansının keskin olması milli takım adına fayda sağlayacaktır. Futbol bir organizasyon içidir. Bir forvet olarak da takım arkadaşlarınıza çok daha bağımlısınız. Sezon başında Ümraniyespor'a gelirken Recep Hoca'ya hedefim milli takım demiştim. Hocam da inşallah diye temennide bulunmuştu. Takımım da bana biçilen rolü iyi oynadığımı düşünüyorum. Performansımı yükselttim. Ümraniyespor bugün ligde alt sıralarda olmasına rağmen çoğu maçta takdir toplayan bir oyun sergiliyor. Ekibin bu oyunu da benim performansımı olumlu yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.

“Burada önemli olan aidiyet ve kararlılık”

Ay-yıldızlı formayı hedefleyen herkese milli takımın kapısının açık olduğunu dile getiren deneyimli golcü, “Arda Güler aramızda sanırım en genç arkadaşımız. Ben onun yaşındayken profesyonel takıma yeni geçiş yapmıştım. Şuan kendisiyle aynı milli takımda forma giyebiliyorum. O yüzden insanların hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Performansın yanında aidiyet ve kararlılık da gösterirsek milli takımın kapısı herkese açık olduğunu görüyoruz. İnşallah herkese de nasip olur. Bugün birçok oyuncu milli takımdan teklif bekliyor ama bu durumu belirleyen birçok etken var. Hocalarımızın kararlarını vermesini sağlayan birçok değişken var. Ben bireysel olarak kendi etki edebileceğim alanlara odaklandım hep. Buradaki karar mercii Stefan Kuntz ve kendisi beni buraya layık gördü. Bende bana duyulan güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum” diye konuştu.

Yunus Kılıç - Enes Gümüş - Samet Yalçın



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