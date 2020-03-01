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‘Umut' yolculuğunun masum çocukları

‘Umut' yolculuğunun masum çocukları
‘Umut' yolculuğunun masum çocukları

Türkiye’nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından binlerce mülteci Edirne’ye akın etti.

‘Umut’ yolculuğunun masum çocukları - Foto Galeri

 Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede Yunanistan askerlerinin biber gazlı, ses bombalı, otomatik silahlarla uyarı atışına maruz kalan mülteci çocuklar, adeta cehennemi yaşadı. ‘Umut' yolculuğunun masum çocukları, yaşadıkları dehşete rağmen yüzlerindeki gülümsemeyi bırakmayarak, ‘kalp' işareti yaptı.

Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle ailelerinin yanlarına alarak, Avrupa hayaliyle ‘umut' yolcuğuna çıktığı binlerce bebek ve çocuk mülteci, göç yolculuğunun masum yüzü olmaya devam ediyor.
Kimi zaman babalarının sırtında, annelerinin kucağında uzun yürüyüş mesafeleri, kimi zaman ise dondurucu soğuk ve yağmurun altında battaniyeye sarılarak, onlarca saat bekleme olsa da, binlerce mülteci çocuk, yine de yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmiyor.
Çocukluklarını ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta anne ve babaları ile zorlu göç yollarında yaşayan mülteci çocuklar, Yunanistan askerleri tarafından uygulanan şiddetli müdahalelerde ölümle burun buruna geliyor. Her şeye rağmen, bulundukları bölge sakinleştiğinde saklambaç, kör ebe ve kendilerince oyunlar oynayarak, bir nebze de olsa çocukluklarını yaşamaya çalışıyorlar.

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