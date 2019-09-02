İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Umut' yolculukları lastik botta son buldu

‘Umut' yolculukları lastik botta son buldu
‘Umut' yolculukları lastik botta son buldu

Edirne’de, Enez ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçiş yapmaya çalışan toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2019 ve 31 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 07.14'te ve saat 15.20'de, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Edirne'nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında 2 farklı lastik bot tespit edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından, içerisinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen ve yine lastik bot içerisinde 13 İran ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne tespit edildiği bildirildi.  

Koray Ustabaşı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.