‘Umut' yolculukları lastik botta son buldu

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2019 ve 31 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 07.14'te ve saat 15.20'de, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Edirne'nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında 2 farklı lastik bot tespit edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından, içerisinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen ve yine lastik bot içerisinde 13 İran ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne tespit edildiği bildirildi.

Koray Ustabaşı

