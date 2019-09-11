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Umut yolculukları lastik botta son buldu

Umut yolculukları lastik botta son buldu
Umut yolculukları lastik botta son buldu

Edirne’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, aynı gün içerisinde iki farklı olayda, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçmeye çalışan toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül 2019 tarihinde saat 12.50'de, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 Afganistan, 7 İran ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (22 erkek, 7 kadın, 2 çocuk) yakalandı.

Yine 9 Eylül 2019 tarihinde saat 14.57'de, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen (5 erkek, 7 kadın, 7 çocuk) yakalandı. Toplam 50 göçmenin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Koray Ustabaşı

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