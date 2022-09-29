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Umutlar tükenmek üzereyken bulundu, Mehmetçik sırtında taşıdı

Umutlar tükenmek üzereyken bulundu, Mehmetçik sırtında taşıdı
Umutlar tükenmek üzereyken bulundu, Mehmetçik sırtında taşıdı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranırken bulunan yaşlı adamı Mehmetçik sırtında taşıdı.

Umutlar tükenmek üzereyken bulundu, Mehmetçik sırtında taşıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81) "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı.

Şahsın bulunamaması üzerine köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 gündür devam eden arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği Meti tarafından Öztürk bulundu. Aç ve susuz kalan yaşlı adamı ambulansa yetiştirmek için jandarma ekipleri yoğun çaba gösterdi. 

Nurhan İçmez - Ertan Çiçek
 

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