İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Umutlar tükenmek üzereyken bulunmuştu, üzücü haber geldi

Umutlar tükenmek üzereyken bulunmuştu, üzücü haber geldi
Umutlar tükenmek üzereyken bulunmuştu, üzücü haber geldi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranırken bulunan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81), "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra ormanlık alanda kayboldu. 2 gün süren arama çalışmalarında bulunan yaşlı adam Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Niksar Devlet Hastanesine oradan da Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 2 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Nurhan İçmez
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.