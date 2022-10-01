Umutlar tükenmek üzereyken bulunmuştu, üzücü haber geldi

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81), "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra ormanlık alanda kayboldu. 2 gün süren arama çalışmalarında bulunan yaşlı adam Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Niksar Devlet Hastanesine oradan da Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 2 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Nurhan İçmez



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