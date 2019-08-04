Umutları tükenen teröristler ölmeyi bekliyor

Van İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 31 Temmuz günü 2 teröristin Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısında teslim olması sağlandı. BTÖ mensuplarıyla yapılan ilk mülakatta; örgütün, gençleri saflarına katmak için “imkansız vaatlerle” propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu ancak örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kandırılarak örgüte katıldıklarını, neredeyse aç ve susuz olarak arazide kaldıklarını, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını anlatan BTÖ mensupları, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini ancak teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde yalan propaganda yapıldığını belirtti.

Morallerinin bozuk olduğunu, umutlarını kaybettiklerini ve ölmeyi beklediklerini dile getiren BTÖ mensupları, daha önceden gruplara sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin seslerinin uzun zamandır duyulmadığını, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını kaydetti. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında devletin ve güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını ifade eden BTÖ mensupları, “Teslim olmak isteyen teröristler vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140-155-156 numaralarını aramaları, kendileri için tek kurtuluş olacak” ifadelerini kullandı.