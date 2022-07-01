Ünal, 'Asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

MÜSİA D Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan yüzde 50 oranındaki artışla birlikte net 4.253,40 TL'ye yükselen asgari ücret, maalesef yüksek enflasyon sebebiyle çalışanlarımızın alım gücünün korunması noktasında yetersiz hâle gelmişti. Bu bağlamda yapılan yüzde 30'luk artışla asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5.500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için, asgari ücrette ara bir artışın elzem olduğunu ifade etmiştik. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buna ilaveten; asgari ücrete sağlanan vergi muafiyetinin devam edecek olmasına ilave olarak işverene işçi başı 100 TL destek verilecek olması, işverenlerimizin üzerinden ciddi bir yükü kaldıracaktır. Reel sektör temsilcileri olarak; yeni asgari ücretin, hem çalışan hem de işveren kesimi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve ekonomimizin pozitif büyüme sürecine ciddi katkıları olacağına inanıyoruz."

Yasin Erdem