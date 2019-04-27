Ünal Karaman: 'Son saniyede kaybedilen puanlar bizi üzdü'

Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman maçı değerlendirdi. Maçtan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Karaman, “Son saniyede yenilen golle kaybedilen puanlar bizi üzdü. Bunu sebepleri kendi aramızda konuşacağız. Ama şartlar ne olursa olsun bu maçı böyle bitirmemeliydik. Takım adına üzgünüz. Bazen basiretiniz bağlanabiliyor. Golü yediğimiz pozisyonda da öyle oldu. Keşke o pozisyon olmasaydı, keşke kazanabilseydik” dedi.

“Pas trafiği düşündüğümüzün altında kaldı”

Fenerbahçe'nin golünde pozisyon hatası yaptıklarını belirten Karaman, “Bizim işimiz mazeret değil, iş üretmek. Zor dönemlerden geçtik. Bu zor durumlarda içimizdeki patlayan volkanı göstermemeye gayret ettik. Oyuncularımın büyük duruşu vardı. Yerli yersiz iyi takım oldular. Bu onların eseri. Ama eksiklerimizi yok sayamayız. Rakibimizin 1 kişi eksik kaldığı anda daha rahat pas yapmamız gerekirken yüksek topları karşılamada zorlandık. Anlamsız bir panik oldu. Böyle bir şeyi beklemiyorduk. Sahada uzun adamlarla kaldığımız zamanda son dakikada olan bir serbest vuruşta kafa vuruşu yapacak iki isim barajda kaldı. Hatalarımızdan ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Pas trafiği düşündüğümüzün altında kaldı. Bunu normalde daha iyi yapan bir takımdık. Sahaya adapte olmak da bunda etkili. Nwakaeme beklentilerin altında kalmış olabilir. Lig uzun bir maraton. Her maç aynı performansı göstermeyebilir. Benim kafamda oyuncu ile ilgili bir soru işareti yok. Çok basit bir iki pozisyon maçı kazanamamıza neden oldu” şeklinde konuştu.

“İşin magazin boyutu ile kim ilgileniyorsa onlar konuşsun”

Karaman bir basın mensubunun maç sonu Volkan Demirel'in Trabzonspor yedek kulübesinde görevli bir personelle yaşadığı tartışma hakkında sorulan soruya, “Volkan'ın hangi konuda neye tepki gösterdiğini bilmiyorum. Bu benim değil Fenerbahçe yetkililerin sorusu. Ben Ekuban ile saha içindeki bir pozisyon ile ilgili konuştum. Volkan kime ne söyledi bu benim ilgi alanım değil. Benim kulübemde kimse rakibe saygısızlık yapmaz. İşi magazin boyutuna taşımak yorum yapmak istemiyorum. Biz aslanlar gibi mücadele ettik. Ben faul olmayan pozisyonları konuşuyorum mu? Ben kendi hatamı, kendi oyuncularımı konuşurum. Magazin boyutu ile kim ilgileniyorsa onlar konuşsun” yanıtını verdi.

“Konsantrasyon eksikliği olabilir”

Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş ve bu akşamki Fenerbahçe maçlarında yenilen son dakika golünün bir tecrübe eksiliği olup olmadığı sorusuna ise tecrübeli çalıştırıcı, “Konsantrasyon eksikliği olabilir. Orta yapılacak bir pozisyonda iki uzunumuzun barajda kalması konsantrasyon eksikliğidir. Keşke o faul olmasıydı. Keşke baraj öyle olmasaydı. Olabilir futbol içinde bunlar. Biz kendimizi eleştirebilme yeteneğine sahibiz” cevabını verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı bir basın mensubunun neden hala yeni bir sözleşme imzalamadığı hakkındaki soruya ise şu cevabı verdi:

“Benim hala süregelen sözleşmem var. Bitiş tarihine kadar bu tarz şeyler konuşulabilir.”

Güven Mert Ercan - Uygar Aydın