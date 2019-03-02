İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünal Karaman'ın silahı: Hugo Rodallega

Ünal Karaman'ın silahı: Hugo Rodallega
Ünal Karaman'ın silahı: Hugo Rodallega

Spor Toto Süper Ligde, Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçta rakip filelere atılan gollerde direk katkısı olan Hugo Rodallega, Kasımpaşa maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en önemli silahlarından biri olacak.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puanla sahadan ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor. Kendisini Avrupa Kupaları'na taşıyacak sıralamayı hedefleyen bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında puanla tanışamayan rakibi karşısında kazaya uğramak istemiyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçına yönelik oyuncularına gerekli ikazları yaparken, rakibin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle ve kararlılıkla çıkacaklarını ifade eden deneyimli teknik adamın, en önemli kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega olacak. Ligde attığı 12 golle takımın en skorer oyuncusu olan Kolombiyalı, bu maçta Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak.
Bordo-mavililerin gol umudu Rodallega, Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçta 3 gol ve 1 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Golcü oyuncu bu performansıyla Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşmış oldu.  

Gökmen Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.