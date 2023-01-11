UNESCO listesindeki Diyarbakır Surları'nda hatalı çimento harcı söküldü

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar çerçevesinde 39 ve 40 no'lu burçta dış cephede bulunan ve geçmiş dönemde yapıldığı değerlendirilen hatalı çimento harcı söküldü, özgün malzemelerle duvar onarımı yeniden yapıldı. Sur duvarlarının sağlamlaştırılması amacıyla da duvarlara enjeksiyonlar yapıldı. Kazı çalışmaları sonrasında duvar temizlikleri ve yıkamaları yapıldı. Yıkılmış ve statik açıdan riskli olan yerlerde onarımlar yapıldı.

Urfa Kapı olarak bilinen 21 ve 22 no'lu burçlarda ise 700 metrekare teras alanında yalıtım ve döşemeler tamamlandı. Burç içlerinde ise yüzey temizliği yapıldı. 21 no'lu burcun dış cephesinde ise duvar kalıntılarına ulaşıldı. Burcun dış cephesinde yaklaşık 2 bin 800 metrekare alanda çalışmalar tamamlandı. Mevsim şartları gereği dış mahallerde imalatlar bahara kadar bekletilecek, burç içlerinde ise sıcaklık değerlerinin uygunluğuna bağlı olarak çalışmalar sürecek.

Müze Müdürlüğü denetimi ve arkeolog gözetiminde 40 no'lu burcun teras katında kazı çalışmaları yapılmış. Kazı çalışmaları sonucunda 40 no'lu burç teras katında Roma dönemine ait kandil bulunmuştu. Aynı zamanda eski döneme “yonu taşı” döşemeye rastlanmıştı. 39 no'lu burç teras katta hassasiyetle sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda ise bir Osmanlı dönemine ait sikke bulunmuştu.

Rıdvan Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.