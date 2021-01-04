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UNESCO listesindeki tarihi kale harabeye döndü

UNESCO listesindeki tarihi kale harabeye döndü
UNESCO listesindeki tarihi kale harabeye döndü

Beykoz’da bulunan Doğu Roma dönemine ait tarihi Yoros Kalesi harabeye döndü. Tarihi kaleyi ziyaret eden bazı ziyaretçiler, yıllara meydan okuyan kalenin duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazarken, tarihi kalenin duvarları ilan panosuna döndü. Kalenin çevresi ve içinin çöp yuvasına dönmesi dikkat çekti. Harabeye dönen Yoros Kalesi havadan görüntülendi.

UNESCO listesindeki tarihi kale harabeye döndü - Tıkla İzle

İstanbul Boğazı'nın, Karadeniz'e açıldığı Beykoz-Anadolu kavağı sırtlarında yer alan Yoros Kalesi yılın her mevsiminde ziyaret edilebiliyor. Eşsiz boğaz manzarası ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü panoramasıyla yıl boyunca yerli yabancı turistleri ağırlayan Yoros Kalesi, şimdilerde harabeye döndü.

Tarihi Kalenin kontrolsüz girilen alanlarına bırakılan çöplerin oluşturduğu kirlilik göze çarparken, meşrubat kutuları, cam şişeler ve plastik atıkların fazlalığı tarihi alanın hoyratça kullanıldığını gözler önüne seriyor. Kirlilik kadar, ziyaretçilerin tarihi surları ilan panosu gibi kullanarak yazılarla donattığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), kalenin restorasyonu için geçtiğimiz Mart ayında çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu. Tarihi halenin son haline bakıldığında çalışmaların durdurulduğu görülüyor. Öte yandan harabeye dönen tarihi Yoros Kalesi havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Muharrem Çam

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