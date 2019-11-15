UNESCO'dan geleneksel Türk okçuluğunu övgü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilecek UNESCO toplantısına sayılı günler kala geleneksel Türk okçuluğu için övgü dolu bir tavsiye kararı yayımlandı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme organının yayımladığı taslak kararda, geleneksel Türk okçuluğunun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedilmesinin kararlaştırıldığı, Türkiye'nin böyle örnek bir dosya sunduğu için tebrik edildiği ve geleneksel Türk okçuluğunun tüm özelliklerini yansıtan tanıtım filminin de takdir ve övgüyle karşılandığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel Türk okçuluğu ile ilgili olarak üç yıl evvel çalışma başlatmış, geçtiğimiz yılın Mart ayında dosyayı Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmek üzere UNESCO'ya sunmuştu.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 14'üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda oylamaya sunulacak dosya için yayımlanan bu tavsiye kararı, geleneksel Türk okçuluğunun insanlığın ortak mirası ilan edileceğine dair beklentileri güçlendirmiş oldu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 9-14 Aralık arasında düzenlenecek toplantıya kadar dosyanın üyelik süreci devam edecek.