ÜNİGFB'den öğrencilere gruplarına üye olmaları yönünde çağrı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde kurdukları üye kayıt standında kente gelen üniversiteli Fenerbahçe taraftarlarını gruplarına üye yapıyorlar. Takımlarının her zaman olduğunu söyleyen Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Şerif Demirkan Demir, “Bizim buradaki amacımız hem takıma hem de grubumuza destek olmak. Bilecik'e üniversite okumaya gelen Fenerbahçeli arkadaşlarımıza grubumuza üye yaparak kocaman bir aile oluyoruz. Biz sadece burada taraftar grubu değil bir aileyiz. Bugün standımızı Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi İbrahim Rafet Sünetci ziyaret ederek bizlere destek oldu. Bizler takımımızı Bilecik'te en üste taşımak için elimizden geleni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Bizlere katılmak isteyen üniversiteli arkadaşlarımız standımızı ziyaret ederek gurubumuza katılabilirler" dedi.

Cem Kaan Toka