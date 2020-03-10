Univa İngiltere'den dünyaya açılıyor

İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yurtdışı atağına kalktı. Türkiye'de Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de öğrenci evi projelerine imza atan Univa'nın yurtdışındaki ilk durağı öğrenci evi sektörünün öncü pazarları arasında yer alan İngiltere oldu. Cardiff'teki South Wales Üniversitesi'ne beş dakika yürüme mesafesinde olan proje kapsamında OPTO markasının sahibi Experience Investment ile işbirliği yapıldı. Erkanlı Holding, 728 öğrenci evinin yer aldığı projede 140 üniteyi İngiliz ortağı ile beraber geliştirecek ve satışını yapacak.

Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, öğrenci evi yatırımlarının tüm dünya genelinde yükselişe geçtiğini, Amerika ve İngiltere'nin sektörün öncü pazarları arasında yer aldığını vurguladı. Öğrenci evlerinin; yatırımcı için güvenli, istikrarlı, düzenli bir kira geliri sağladığını, değeri artan bir gayrimenkul yatırımı olduğunu aktaran Erkanlı, geleneksel gayrimenkul yatırımlarına göre de en az iki kat daha fazla kira getirisi sağladığını, geri dönüş süresi açısından da son derece cazip olduğunu belirtti.

“İngiltere'de öğrenci evi yatırımı, Türkiye gibi çok avantajlı”

İngiltere'de öğrenci evi alanlara vergi avantajları gibi birçok kolaylığın ve teşvikin sağlandığına dikkat çeken Erkanlı, “İngiltere'de öğrenci evi yatırımı, Türkiye gibi çok avantajlı ve karlı Biz de Univa'nın ilk uluslararası yatırımı için İngiltere'yi seçtik. Öğrenci şehri olan, ihtiyacın yüksek olduğu Cardiff'te yer alan projeye İngiltere'deki OPTO markasının sahibi Experience Investment ile birlikte başladık. Projedeki bir bloğun işletmesi de OPTO liderliğinde Univa ile beraber yapılacak. Univa&Opto yu projede beraber göreceğiz” açıklamasını yaptı.

“Yurtdışındaki projelerimize etap etap devam edeceğiz”

Yurtdışındaki projelere devam edeceklerini vurgulayan Erkanlı, “Almanya'da da düşünüyoruz ama etap etap gideceğiz. Örneğin Frankfurt, Berlin'de inanılmaz ihtiyaç var. İtalya, İspanya'da Madrid, Portekiz gibi yerlerde de aynı şekilde. Biz ilk etapta İngiltere'de başlamak istedik. Bizim gibi Türkiye'nin bir merkezinden çıkacak ulusal ve uluslararası bir öğrenci evi işletme ve yatırım markası yok. Bu hedefi kendimize koyduk ve bu açıdan bizim için kıymetli yatırımlardan bir tanesi” diye konuştu. “Muhakkak yeni bir ülkeye girdiğinizde güçlü bir ortakla girmeniz gerekiyor” ifadelerini kullanan Erkanlı, “İngiltere'deki en büyük avantajımız; zaten öğrenci evi izni alınmış, inşaat izni alınmış, saha hazırlanmış ve tecrübesi olan bir ortakla girmemiz. İngiltere'de genelde dünyanın en zengin ailelerinin çocukları okurlar” dedi.

“Türkiye'deki yatırımların toplamı 430 milyon TL'yi bulacak”

Türk yatırımcıların son yıllarda İngiltere'ye yöneldiklerini anlatan Erkanlı, “Projelerimiz kapsamında Türkiye'den yatırım yapmış kişilere yaptığımız ön bilgilendirme sonucunda çok ciddi bir talep aldık. En önemli sebeplerden bir tanesi gerçekten sterlin kira garantisi” diye konuştu. Erkanlı, Türkiye'de öğrenci evi projeleri kapsamında toplamı 430 milyon TL'yi bulan yatırımlara devam ettiklerini, Cardiff'te, OPTO ile olan ortaklık yatırımının ise 96 milyon TL'yi bulacağını, bu rakamın da yaklaşık 12 milyon sterline denk geleceğini söyledi. “Türkiye'de gayrimenkul sektöründe işlerin yavaşladığı bir noktada, bu kadar hızlı satış yapmamızın en önemli sebebi tüketiciye alternatif bir gayrimenkul yatırım aracı sunmamız” açıklamasını yapan Erkanlı, “Tasarrufu faize yatırırsak, enflasyon karşısında negatif faizle karşı karşıyayız. Konut desek, yine tabi ki önemli bir yatırım aracı ancak geri dönüşü uzun ve bu dönemde bir miktar yavaşladı. Türkiye'nin en çok sevdiği yatırım aracı gayrimenkul. O zaman gerçekten gayrimenkul içerisinde bu öğrenci evi alternatif yatırımını çok değerli buluyoruz” dedi. UNESCO raporuna göre Dünyada yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Polonya, ardından ikinci sırada Türkiye'nin geldiğini belirten Erkanlı, “Uluslararası yatırımcılar radarlarını Türkiye'ye çevirmiş durumda” dedi.

Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel ise Cardiff kentinde 40 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğünü, bugün itibari ile yaklaşık 21 binlik yatak ihtiyacı olduğunu söyledi. Karayel, özetle şu açıklamaları yaptı:

“Yatırımcılar, 82 bin 950 Sterlin'den başlayan ve 114 bin 950 Sterlin'e kadar olan fiyatlarla öğrenci evlerine sahip olabiliyor. Öğrenci evleri 21 metrekare ile 28 metrekare alan arasında değişiyor. Projemizde 5 yıl boyunca sterlin üzerinden yüzde 7 kira garantisi taahhüt ediyoruz. İngiltere'de öğrenci evlerinde kira getiri ortalaması yüzde 4.5, Cardiff bölgesinin ise \% 5.5. Biz bu pazarda yüzde 7'yi garanti edebiliyoruz. Toplam 728 adet öğrenci evi inşaatı yapılacak. Biz ise 140 ünitelik blok bölümü kapsamında ortaklık anlaşması yaptık. Toplam 12 milyon Sterlin'lik bir yatırımla bu projeyi, Univa&Opto olarak beraber geliştireceğiz ve işletmeye açacağız. Projeye yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar 250 yıllık leasehold sistemine uygun şekilde tapularını alarak projenin yatırımcısı olmuş oluyorlar ve yüksek kira getirisini elde etmiş oluyorlar.”

“İngiltere'de öğrenci evinin geri dönüş süresi 13,5 yıl”

Toplam 9 bin 800 metrekarelik proje arazisinin, 22 bin 600 metrekaresinin inşaat alanı olduğunu aktaran Karayel, projenin inşaatının başladığını aktardı. Karayel, “İngiltere'de öğrenciler haftalık ortalama 170-200 sterline öğrenci evlerini kiralıyorlar. Yatırımcılara ait olan ünite yılda ortalama 8100 sterlin getiri sunuyor. Bunun 2100 sterlin olan kısmı işletme gideri olarak ayrılıyor. Kalan yaklaşık 6000 sterlin garanti edilerek yatırımcılara 5 yıl boyunca sterlin üzerinden kira garantisi veriliyor. Öğrenci evlerinin geri dönüş süresi ise 13-14 yıl. İngiltere için bu çok kısa bir süre. Konutlarda ise 25-30 yılı bulan amortisman süresi var. Öğrenci evinde getiri çok yüksek. İngiltere'de konut ortalama yüzde 2.2 kazandırıyor, öğrenci evi ise bunun iki katı” dedi.

“İngiltere'de 10 yıl içinde 1 milyon uluslararası öğrenci üniversite eğitimi görecek”

Dünya genelinde son 3-4 yıldır öğrenci evi yatırımlarının artığını vurgulayan Karayel İngiltere pazarıyla ilgili bilgiler verdi. Karayel “İngiltere'de sadece öğrenci evlerinin ekonomik değeri 50 milyar sterline ulaştı. 2019 yılı içinde 5 milyar sterlinlik yatırım yapıldı, şu an 2020 için de 7.5 milyar sterlinlik yatırım yapılmaya devam ediliyor. İngiltere'de toplam 1.84 milyon öğrenci tam zamanlı olarak eğitimin görüyor. Bunların sadece 600 bininin konaklayabileceği yatak var. Yani 1.2 milyon öğrenci için öğrenci evi ihtiyacı var. O yüzden ülke, çok büyük hacimli uluslararası fonların da yatırım yaptığı bir nokta konumunda” diye konuştu.

İngiltere'deki 1.84 milyon öğrencinin yüzde 27'sinin yabancılardan oluştuğunu anlatan Karayel, özellikle son dönemde yabancı öğrenci sayısında hareketlilik yaşandığına dikkat çekerek, “İngiltere, yabancı öğrenci sayısının en çok arttığı ülke konumuna geldi. 2020 itibarıyla 500 binden fazla yabancı öğrenci okuyor ve önümüzdeki 10 yılda da ülkenin bu rakamı ikiye katlaması öngörülüyor. Yani 10 yıl içinde 1 milyon yabancı öğrenci İngiltere'de eğitim görecek. Biz İngiltere'de konut getirilerinin ortalamasına da baktık. Yüzde 2 ile 2.5 aralığında, ortalamada ise \% 2.2 görünüyor. Yani İngiltere'ye yaptığınız bir yatırımda -bir konut olabilir, rezidans olabilir- aldığınız yıllık geri getiri yüzde 2.2 mertebesinde. Öğrenci evi pazarının ortalama getirisi ise yüzde 4.5. Yani yine İngiltere'de, Türkiye'de olduğu gibi veya ABD, Almanya'da olduğu gibi konutlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla getiri garanti ediyor size. Bizim projelerimizde ise sterlin bazında yüzde 7 getiri veriyoruz” dedi.