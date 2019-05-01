Univa'dan 2 günde 1.5 milyon dolarlık satış

İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in alternatif gayrimenkul yatırım projesi 'Univa Öğrenci Evi Kampüsleri' Ortadoğulu yatırımcıların ilk tercihleri arasına girdi. Ortadoğulu yatırımcıların gayrimenkul sektöründe yaptığı en büyük yatırımla, tek seferde 260 öğrenci evi satın alarak yoğun ilgi gösterdiği öğrenci evi projeleri, bu kez de Cityscape Abu Dhabi 2019'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Bu kapsamda Univa, dünyanın en önemli gayrimenkul fuarları arasında yer alan Cityscape Abu Dhabi 2019'da, 1.5 milyon dolarlık satışa imza attı.

Filistin, Mısır ve Ürdün'den yoğun ilgi

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Univa'nın yüzde 65'lik oranla, yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği projeler arasında yer aldığını vurguladı. Sakarya'da hayata geçirdikleri ilk öğrenci evi projesinden itibaren Ortadoğulu yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarının altını çizen Karayel, "Türkiye'de gayrimenkul sektöründe adeta yeni bir dönemi başlatan Univa Öğrenci Evi Kampüsleri kapsamında Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de gerçekleştirdiğimiz üç projemiz, yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Univa'ya gösterilen ilgi Cityscape Abu Dhabi 2019'da da devam etti. 30 öğrenci evinin satışını gerçekleştirdik ve 1.5 milyon dolarlık satışa imza attık. Fuarda karşılaştığımız ilgi bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Karayel, Univa'nın fuar kapsamında özellikle Filistin, Mısır ve Ürdün'den gelen yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.