Üniversite adayları, Eket Üniversite Tercih Fuarlarını ziyaret edecek

Eket Fuarcılık, bu yıl da düzenleyeceği İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, İzmir ve Antalya üniversite tercih fuarlarında yaklaşık 180 bin ziyaretçi ağırlayacak. 19-20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan İstanbul Üniversite Tercih Fuarına Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin yanı sıra yurtdışı eğitim danışmanlıkları, dil okulları ve öğrenci yurtlarından oluşan toplam 100 kurum katılacak.

Katılımcılar stantlarında, tanıtım uzmanları, tercih uzmanları, öğretim üyeleriyle kurumlarını tanıtacaklar ve doğru tercih yapmaları için üniversite adaylarını bilgilendirecekler. Ayrıca, geçtiğimiz yıl İstanbul Üniversite Tercih Fuarında hizmet vermeye başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tercih Merkezi, üniversite adaylarına bu yıl da tercih danışmanlığı alanında kapsamlı hizmet sunacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tercih Merkezinde yaklaşık 50 uzman rehber öğretmen, tercih konusunda öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. Doğru tercih konusunda bu anlamda önemli hizmet sunan İBB, İstanbul Üniversite Tercih Fuarı için bu çalışmayı özel olarak gerçekleştirmektedir. İBB, Tercih döneminde İstanbul genelinde farklı ilçelerde kamuya açık alanlarda da tercih danışmanlığı hizmet vermeyi planlıyor.

Toplam 6 ilde tercih fuarı

19-20-21 Temmuz 2019 İstanbul Üniversite Tercih Fuarının ardından 22 Temmuz 2019 Adana, Üniversite Tercih Fuarı, 23-24 Temmuz 2019 Ankara Üniversite Tercih Fuarı, 25 Temmuz 2019 Bursa Üniversite Tercih Fuarı, 26-27 Temmuz İzmir Üniversite Tercih Fuarı, 27 Temmuz 2019 Antalya Tercih Fuarı olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilecek. 6 ilde düzenlenen tercih fuarlarına yaklaşık 180 bin ziyaretçi gelmesi öngörülüyor.

