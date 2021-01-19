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Üniversite adayları için özel burs programı başvuruları başladı

Üniversite adayları için özel burs programı başvuruları başladı
Üniversite adayları için özel burs programı başvuruları başladı

Üniversiteye geçiş için hazırlanan öğrencilere, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sunduğu özel burs programı ‘Come To Gelisim’ başvuruları 15 Ocak’ta başladı. Burs programına başvuran adaylar yetenekleri doğrultusunda değerlendirilip, yüzde 100’e kadar burs imkânı kazanıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin üniversiteye geçiş için hazırlanan öğrencilere sunduğu özel burs programı ‘Come To Gelisim' başvuruları 15 Ocak'ta başladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ortaöğretimde aktif çalışmalar gerçekleştiren, projeler üreten, yarışmalara katılan, girişimci ve yetenekli öğrencileri destekleyen özel burs programına başvuran üniversite adaylarına, ÖSYM puanları ile kazanacakları burs oranına ek yüzde 100'e varan burs imkânı sunulduğu belirtildi.

Motivasyon mektubu yazılmalı

Özel burs programına başvuru için, burs programı ile aynı adı taşıyan web sitesi üzerinden başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve adaylardan birer motivasyon mektubu yazmaları isteniyor. Başvuru formunun içerisinde yer alan motivasyon mektubu için üniversiteden yapılan açıklamada, “Adaylar, özelliklerinden ve yeteneklerinden oldukça detaylı olarak bahsetmeleri gerekiyor. Başvurulan özelliğe ve yeteneğe kanıt niteliğinde varsa destekleyici belgeler mutlaka eklenmeli” denildi.

Özel burs programı ‘Come To Gelisim' için başvurulabilecek konular ise şu şekilde sıralandı:

“Kültür ve sanat etkinlikleri, spor başarıları, edebiyat yetenekleri, tasarım bilgileri, bilişim ve teknoloji alanındaki yetenekler, bulunduğunuz sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası etkinlikler, okul takımları performansları, alınan ödüller, TÜBİTAK vb. yarışmalar.”
 

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