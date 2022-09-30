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Üniversite kaydını fırsat bilen iki arkadaş devrilen ağacın altında hayatını kaybetti

Üniversite kaydını fırsat bilen iki arkadaş devrilen ağacın altında hayatını kaybetti
Üniversite kaydını fırsat bilen iki arkadaş devrilen ağacın altında hayatını kaybetti

Denizli’den üniversite kaydı için Sinop’a giden ve bu fırsatla Erfelek Şelalelerini görmek isteyen iki ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Elvan Sümer, üniversiteyi kazanan oğlunun kaydı için arkadaşı eşi İsmail Sümer, yakın arkadaşı Yaşar Pendik ve Hüseyin Pendik ile birlikte Sinop'a gitti. Kayıt işlemleri fırsat bilen iki aile, işlemleri tamamladıktan sonra Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerini görmek istedi. 4 kişilik grup şelaleleri gezerken, üzerlerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eren Elyesa Polat – Atilla Özer

 

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