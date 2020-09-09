Üniversite kayıt tarihini kaçıran öğrencilere müjde

YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2020 YKS yerleştirme işlemleri (merkezi/ek yerleştirme) sonucunda bir programa yerleşen ancak 2020 YKS kılavuzlarında belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurması halinde adayın mazereti ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilecek ve mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacaktır. Adayların konuya ilişin ilgili yükseköğretim kurumuna mazeretleri ile birlikte süresi içinde başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Emin Kuvat