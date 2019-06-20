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Üniversite kontenjanları belli oldu! İŞTE 2019 lisans ve ön lisans kontenjanları.

Üniversite kontenjanları belli oldu! İŞTE 2019 lisans ve ön lisans kontenjanları.
Üniversite kontenjanları belli oldu! İŞTE 2019 lisans ve ön lisans kontenjanları.

YÖK 2019-2020 yılı için lisans ve ön lisans düzeyindeki öğretim programları için kontenjanları belirledi. Yapılan açıklamada, "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi." denildi.

Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere), önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) programlarında:
Devlet üniversitelerinde 288.821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74.735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi.

Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunmaktadır.   

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