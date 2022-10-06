Üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle tonlarca domates üretiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Erzincan'da uygulanan yüzde 75 hibeli “Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesiyle” domates fidesi temin edilen üniversite mezunu üretici Sema Eren tonlarca domates üretiyor. Köyde ki vatandaşların “yapamazsın” demelerine aldırış etmeyen Eren sezon boyunca da kadınları tarlada çalıştırarak istihdam da sağlıyor.

Emin Ferhat Sevilir

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