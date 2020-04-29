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Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası

Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası
Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık "Uzaktan eğitime destek" kotası verileceğini duyurdu.

YÖK'ün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerde ki uzaktan eğitime destek amacıyla 6 GB'lık ücretsiz internet öğrencilerin kullanımına sunulacağı duyuruldu

Yükseköğretim Kurulu sitesinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Sevgili Öğrencilerimiz, Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.
Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.
Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle”

Yunus Emre Kartal

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