Üniversite öğrencilerinin sergisi sanal ortamda gezilecek

Her yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi koridorlarında ziyarete açılan öğrenci sergileri bu yıl sanal ortama taşındı. Tipografi I, Tipografi III, Tipografi Uygulamaları ve Deneysel Tipografi dersleri öğrencilerinin projelerinden düzenlenen “Yazının Tarihi” ve “Deneysel Alfabe” adlı dijital tipografik afiş sergilerinin yürütücülüğünü yapan Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, sergi hakkında konuştu.

“Sanatsal tasarımlar ön plana çıktı”

Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin projelerinden oluşan karma sergi ile pandeminin insanların hayatlarına getirdiği farklı alışkanların da ön plana çıktığını söyleyen Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, “İnsanlar pandemi sürecinde araştırarak öğrenmenin keyfine vardı. Mesaj kaygısı taşımayan sanatsal tasarımlar ön plana çıktı” ifadelerini kullandı.