Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı

Kaza, Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GL plakalı otomobil, alt geçidi ihlal ederek yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Nazlıcan B.'ye çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan genç savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa aldı. Yaralı kız ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Ahmet Burak Öztürk

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