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Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı

Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı
Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı

Bursa’da caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi alt geçidi ihlal etti. Yolun karşısına koşarak geçerken otomobilin çarpmasıyla savrulan genç kız, şans eseri hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı, otomobil böyle çarptı - Tıkla İzle

Kaza, Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GL plakalı otomobil, alt geçidi ihlal ederek yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Nazlıcan B.'ye çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan genç savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa aldı. Yaralı kız ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Ahmet Burak Öztürk

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