Üniversite öğrencisi Ayşegül'ün davetine icabet eden Erdoğan, Soğancı Ailesi'nin konuğu oldu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyareti ile oldukça mutlu olan Soğancı Ailesi, Erdoğan ile hasret giderip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'in de katıldığını belirten Sertaç Soğancı, “Yeğenim Ayşegül Cumhurbaşkanım daha önce Muğla'ya geldiğinde evimize davet etmiş. Bu gelişinde yeğenimi görünce ‘Sözümü unutmadım geleceğim' demiş. Evimize teşrif ettiler. Çay içtik. Muğla'dan ve güncel konulardan konuştuk. Cumhurbaşkanımızın ziyareti izleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Murat Yalçın - Osman Acar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.