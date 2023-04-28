Üniversite öğrencisi Güney Kore'den ödülle döndü

Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Batuhan Tüzün, Güney Kore'de Gyeongsang National Üniversitesi tarafından düzenlenen JEFF- Jinju English Film Festivali'nde üniversite öğrencilerinin katıldığı “Little Joys” kategorisinde en iyi kısa film ödülünün sahibi oldu.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Funda Savaş Gün'ün yaptığı “Görsel İletişim Tasarımı” dersi çerçevesinde hazırlanan ve Görsel İletişim Tasarımı Film Atölyelerinde post-prodüksiyon süreci tamamlanan film, Tüzün'ün Tarantino benzeri, sıra dışı ve eğlenceli anlatımı ile dikkat çekerek, festivalin gösterim seçkisinde de yer aldı.

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