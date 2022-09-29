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Üniversite öğrencisi ilk filmiyle Altın Koza finalinde yer aldı

Üniversite öğrencisi ilk filmiyle Altın Koza finalinde yer aldı
Üniversite öğrencisi ilk filmiyle Altın Koza finalinde yer aldı

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çerçevesinde Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Görüşme adlı ilk filmiyle Deneysel kategoride yarışan üniversite öğrencisi yönetmen Melih Görür, final seçkisinde yer alma başarısını gösterdi.

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü öğrencisi Melih Görür, ilk filmi Görüşme ile final seçkisinde yer aldı.

Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Eylem Özçimen yaptığı, ilk kısa filmiyle finalde yer alan Melih Görür'ün filmi Görüşme, festival çerçevesinde izleyici ile buluştu.

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