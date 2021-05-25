Üniversite patent şampiyonu İGÜ oldu

Rapora göre, üniversitelerin lisanslanan patent ya da faydalı model sayısı 2019 yılında 28 iken, 2020 yılında 49'a ulaştı. Üniversitelerin ticarileştirme sayısı ise 2019 yılında 28 iken, 2020 yılında 46 oldu. Toplamda ticarileştirme sayısı 121 olurken, ticarileşen patent sayısı ise 117'ye ulaştı. 2020'de en az 1 adet ticarileştirme yapan üniversite sayısı 16 oldu. Böylelikle en az 1 adet ticarileştirme yapan üniversite sayısı 23'e çıktı.

“Salgına rağmen patent başvuruları arttı”

Kovid-19 salgınına rağmen patent başvurularının arttığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Açıklanan raporlar gösteriyor ki, patent başvuruları yüzde 50, faydalı model başvuruları ise yüzde 111 civarında artmış durumda. Salgın sürecinde ise özellikle sağlık ve salgınla mücadele ürünleriyle ilgili çok miktarda patent ve faydalı model başvurusu yapıldığı ifade ediliyor” diye konuştu.

“Patentlerden elde edeceğimiz kazançları artıracağız”

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç'ın öncülüğünde üniversite-sanayi iş birliğini odağına alan çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Abdülkadir Gayretli, “Sanayi Bakanlığı KOSGEB Başkanlığınca başarılı bulunarak ‘Gelişim Biotech Tekmer' kuluçka merkezini kurduk. Temel bilim ve mühendislik alanlarında projeler üreten tüm girişimcilere ortak bir çalışma alanı sunuyor, kuluçka merkezi ile Türkiye'de bilime ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Girişimcileri, sektör temsilcileri yatırımcılar ile buluşturup, nitelikli iş birliklerine zemin hazırlıyor, lisansladığımız patentlerden elde edeceğimiz kazançları artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.