Üniversite sınavına girecek olanlara son tavsiyeler

Uzun bir eğitim süreci sonucunda istediği üniversitenin hayalini kuran öğrenciler için artık son saatler. Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu yüz binlerce öğrencinin katılım ile gerçekleşecek. Bu cumartesi ve Pazar günü iki oturum olarak gerçekleşecek olan üniversite sınavı için heyecanlanan öğrenciler ve veliler için önerilerde bulunan Kültür2000 Koleji Anadolu – Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Sibel Çetin artık sınav hakkında çok fazla konuşulmaması gerektiğine vurgu yaparak stresten ve endişeden öğrencilerin uzak durması gerektiğini söyledi.

“SINAV SABAHI BİLE AKLINIZA TAKILAN SORULARA BAKABİLİRSİNİZ”

Sınav konusundan uzak kalınsa bile yine de sınav sabahı bile öğrencilerin akıllarına takılan konulara ya da sorulara bakmalarında herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Sibel Çetin önemli olanın gençlerin, “Bu zamana kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım” diyerek kendini rahatlatmak olduğu söyledi. Sibel Çetin aynı zamanda, “Öğrencilerin kafalarına takılan, zihinlerini özellikle çok meşgul eden sorular olabiliyor. Bu konulara ya da sorulara sınav sabahı da dahil olmak üzere bakabilirler fakat genel ilke ve prensip olarak öğrencilerin dinlenerek bu zaman dilimini daha sakin geçirmelerini diliyoruz. Öğrencilerimizin bu süreçte heyecanlı ve stresli olması çok normal. Sınava girdikleri andan itibaren biraz heyecan yasacaklardır ama birkaç sorudan sonra bu heyecanları geçecektir. Maalesef ki zaman baskısı öğrencilerin üzerinde olduğundan dolayı bazı altı çizili ve koyu renkli soruları okumayarak dikkatsizlik hataları yapabiliyor. O yüzden soruları çok iyi anlayarak okumaları çok önemli. Soruları çok daha cevapları içinde arayarak dikkatlice okumalarını öneriyoruz. Bu stres ve kaygı için farklı eğilimlere girmeden kendilerini rahatlatacak motivasyon ortamlarını sağlamak en iyisi olacaktır. Ayrıca çok ağır spor yapmamaları gerekiyor. Çünkü bedensel olarak da zihinsel olarak da yoruldukları için bu saatleri daha sakin ve huzurlu geçirmelerinde fayda var” dedi.

Sınava girecek olan öğrencilerin velilerine de tavsiyelerde bulunan Çetin, “Artık öğrencilerin dinlenme zamanı. Çok çalıştılar ve yoruldular. Mutlaka aileleriyle, arkadaşlarıyla sınavla ilgili tabii de konuşacak. Fakat bence çok fazla sınavı gündeme getirmemelerini öneririm. Çünkü bu kaygı düzeyini arttırdığı için sınav performanslarına yansıyabilir. Olumlu telkinlerle, dinlenerek, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlerini geçirmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

TYT'DE SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETMELERİ GEREKİYOR

Son olarak da sınavlar için tavsiyelerde bulunan Çetin ikinci oturumun rahat geçmesi için ilk oturumdaki süreci iyi yönetmek gerektiğine vurgu yaptı. Çetin, “Artık yeni formatta uygulanan bu sınav özellikle TYT dediğimiz Temel Yeterlilik Testi daha çok öğrencinin okuduğunu doğru anlayabilmesi, bulanık mantıktan ziyade bilinçli olarak soruları çözmeleri gerektiren bir sınav. Diğer sınav da daha çok bilgi sorularından oluşan kısım. Ben her zaman şunu öneriyorum. İki basamaklı bir sınav olduğu için ilk girdikleri sınavı çok iyi yönetmeleri gerekiyor ki asıl onları hedeflerine ulaştıracak olan AYT dediğimiz sınava motivasyonları yüksek olarak girmeleri önemli. İlk günü çok iyi atlatırlarsa hemen sevinmesinler aynı zamanda çok kötü geçerse de üzülmesinler çünkü Pazar günü onları gerçekten bilgi ağırlıklı sorularla karşı karşıya kalacakları için içsel motivasyonlarının yüksek olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.