Üniversite sıralamasında 37'nci oldu

Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symonds) tarafından her yıl yayımlanan 'Gelişen Avrupa ve Orta Asya Sıralaması 2022 (Europe & Central Asia EECA) raporu yayınlandı.

Yayınlanan raporda, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 'Gelişen Avrupa ve Orta Asya Sıralaması'nda (Europe & Central Asia EECA) ilk 350 üniversite arasına girdi. ‘Uluslararası Akademisyen' kategorisinde 58'inci olma başarısını gösteren İGÜ, ‘Uluslararası Öğrenci' kategorisinde ise 111'nci oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar'ın dünyadaki üniversite derecelendirme kuruluşlarını yakından takip ettiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “YÖK Başkanımızın dediği gibi manipülasyonlarla elde edilmiş üniversite sıralamalarında yer almanın önemi yok. Uluslararası saygınlığı farklı kriterle elde edebiliyorsunuz. Bunu kriterleri ölçen de saygın kurumlar var. Makale başına atıf sayısı, akademik itibar gibi başlıklarla elde edilen başarılar bu anlamda çok kıymetli” ifadelerini kullandı.