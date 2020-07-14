Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

Lisans tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka başarı sıralamalarına göre tercih yapmaları gerektiğini ifade eden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Önlisans tercihi yapacak öğrencilerin de sıralamalarına bakabilecekleri gibi puanlarına göre de tercih yapabilirler. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS'de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına da etki edecektir bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA 80 bin olan bir öğrencinin 40 bin ile 120 bin arasında tercih yapmasında fayda bulunmaktadır” dedi.

“Başarı sıralamasına dikkat”

Başarı sıralaması şartı olan bölümlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karahancı, “Tıp, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi programların güncellenmiş başarı sıralamalarına dikkat etmek gerekiyor” dedi.

“İstemediğiniz yerleri tercih etmeyin”

Öğrencilerin tercih edecekleri üniversite ve bölüme karar verme sürecinin önemli olduğuna değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Öğrencilerin açıkta kalmamak ve bir sene daha YKS'ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmiyoruz. Üniversite yolculuğu kişinin hayatının sonuna kadar sürecek bir serüvendir ve bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz” dedi.

“Özel şart ve koşullara dikkat”

ÖSYM kılavuzdaki bölümler için özel şart ve koşullar listesi açıklandığını ifade eden Karahancı, “Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta burasıdır. Bu şartlar bölümden bölüme değişmekle birlikte sağlık şartı, fiziksel özellik şartı, ücret şartı, hazırlık şartı, burs, eğitim verilecek kampüs gibi birçok detayı barındırıyor bu sebeple kılavuzu iyi okumalıyız” dedi.

“Öğrenciler kendilerini geliştirmeli”

Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeleri gerektiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Her yıl mezun olan öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin artık okurken kendisini geliştirmesi gerektiği kaçınılmaz bir durum. Bunun için projelere katılıp, Erasmus ile farklı ülkeleri tanıyıp, öğrenci kulüpleriyle de sosyal sorumluluk projelerine katılıp kendi alanındakilere göre iş maratonuna daha güzel başlayabilirler” diye konuştu.

“Tercih danışmanlığı yapılacak”

Devlet ya da vakıf üniversitelerinin tercih burslarından faydalanmak için özellikle ilk 5 tercihi öğrencilerin iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Gayretli, “Tercih döneminde öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkânları ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalarında fayda var. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak aday öğrencilere hem tercih robotu imkânı sağlayıp hem de tercih danışmanlığı yapılacaktır” diye konuştu.