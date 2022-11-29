Üniversitede taşkınlık çıkaran profesöre gözaltı

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.'nın odasına girdi. Ş.K.'nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği ve Ş.K.'nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.'nın erkek arkadaşı ile tartıştı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cihat Polat

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