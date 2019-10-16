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Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı

Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı
Üniversitede terör örgütüne elaman temin eden 3 kişi tutuklandı

Mersin'de üniversitede örgüte eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütü üyesi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH adına Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisinde faaliyet yürüten, yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütünün birçok toplantısına katılan ve üniversite içerisinde örgüte elaman temin etme çalışmaları yürüttükleri tespit edilen 13 kişiden 12'si gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan örgüt propagandası içeren kitaplar ve dijital malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koray Ünlü

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