Üniversiteden mezun olup döndüğü köyünde süt çiftliği kurdu

Hayvanlarının yeminin büyük bölümünü kendilerine ait arazide ürettiklerine değinen Taha Karan, “Doğrudan tüketiciye ulaştırdığımız için de avantajımız oluyor. Şu anda kendi yağımızla kavruluyoruz. Özellikle Türkiye'de marka olmayı hedefliyorum. Güven vermeyi ve daima daha iyisini yapmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Murat Çelik





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