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Üniversiteden mezun olup döndüğü köyünde süt çiftliği kurdu

Üniversiteden mezun olup döndüğü köyünde süt çiftliği kurdu
Üniversiteden mezun olup döndüğü köyünde süt çiftliği kurdu

Amasya’da Taha Karan adlı genç, işletme fakültesinden mezun olduktan sonra köyüne dönüp ailesinin desteğiyle 4 süt ineği satın aldı. Dedesinden kalma yaklaşık 60 yıllık ahırı modernize edip geliriyle çiftliğindeki hayvan sayısını 2 yıl içinde 50’ye kadar yükselten Karan şimdi de başvurduğu genç çiftçi projesinden destek alması halinde hedeflerini büyütmeyi planlıyor.

Üniversiteden mezun olup döndüğü köyünde süt çiftliği kurdu - Tıkla İzle

Hayvanlarının yeminin büyük bölümünü kendilerine ait arazide ürettiklerine değinen Taha Karan, “Doğrudan tüketiciye ulaştırdığımız için de avantajımız oluyor. Şu anda kendi yağımızla kavruluyoruz. Özellikle Türkiye'de marka olmayı hedefliyorum. Güven vermeyi ve daima daha iyisini yapmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Murat Çelik

 

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