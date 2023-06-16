Üniversitelerde kontenjanlar açıklandı

YÖK Başkanı Özvar, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. YÖK olarak her adımda öğrencilerin yanında olduklarını belirten Özvar, öğrencilere iki program ya da yan dal yapmalarını tavsiye ederek, dijital okuryazarlık, kodlama ve yazılım alanlarına ilgi duyulmasını beklediklerini aktardı. Yükseköğretime olan talebin bir karşılığı olarak, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatan Özvar, Türkiye'nin 208 üniversitesi ile Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edecek öğrencilerini beklediğini kaydetti.

Özvar, geçen yıla oranla YKS başvurularında yüzde 9'luk bir artış olduğunun altını çizerek, "Her bireyin üniversiteye erişiminin hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler de yükseköğretime olan erişimi artırmak ve daha kapsayıcı bir yükseköğretim anlayışı oluşturmak için veri temelli adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Depremzede öğrencilere 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı"

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için bu yıl YKS'de ek bir kontenjan tanımladıklarını kaydeden Özvar, bu kapsamda, depreme maruz kalan illerde bulunan devlet üniversitelerinde, YKS ile öğrenci alan programlarda, mevcut kontenjanın dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Özvar, ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrıldığını ifade ederek, "Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayırmış olduk" dedi.

Depremzede adayların, ÖSYM tarafından belirlenen tercih sayısınca arzu ettikleri programlara hem depremzedelere ayrılan ek kontenjanlar üzerinden hem de genel kontenjandan tercih yapabileceklerine işaret eden Özvar, şöyle devam etti:

"Depremzedelerimize tanımlı bu ek kontenjan, deprem bölgesinde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet olmak üzere 18 üniversitemizi kapsıyor. Bu vesileyle depremin meydana getirdiği yıkıcıyı etkiyi yükseköğretime erişim adına bir nebze olsun kolaylaştıracağımız inancındayız."

"34 yaş üstü kadınlara ilk kez ek kontenjan ayrıldı"

Özvar, 34 yaş ve üzerindeki kadınlardan geçmişte yükseköğretim fırsatlarından mahrum kalanlara yönelik üniversiteye girişte kolaylık sağladıklarını belirterek, "Onlar için üniversitelerde ilk kez ek kontenjan ayırdık. Bu kapsamda 34 yaş ve üzeri kadınlar için 8 bin 105'i lisans, 12 bin 937'si önlisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan ayrılmış durumdadır" dedi.

Üniversitelere 1 milyon 111 bin kontenjan

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurtdışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır."

"Yükseköğretimdeki kadınların sayısı bu yıl ilk defa erkekleri geçti"

Yükseköğretim sistemi içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrenci bulunduğunu kaydeden Özvar, "Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir" dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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