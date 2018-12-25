İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversiteli Aslıhan'ın kaza anı kameralara yansıdı

Üniversiteli Aslıhan'ın kaza anı kameralara yansıdı
Üniversiteli Aslıhan'ın kaza anı kameralara yansıdı

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar’ın ölümüne neden olan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Üniversiteli Aslıhan'ın kaza anı kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, 14 Kasım akşamı okul çıkışı üniversitenin kuzey çıkış kapısı Hürriyet Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isterken C.D'nin kullandığı otomobil çarptı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kocapınar'ın 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi tarafından organlar bağışlandı.

Aslıhan Kocapınar'ın ölümüne neden olan kazanın şehir polis kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aslıhan'ın hayatına mal olan kazanın 8 saniyede meydana geldiği belirlendi. Kazanın ardından sürücü tutuklandı. 

Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği, geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar'ın yardımına arkadaşlarının koştuğu anbean kaydedildi. 

Öte yandan kazanın ardından Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi üzerine üst geçit yapılması için eylemler yapmıştı. 

İsa Akar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.