Üniversiteli genç drift kurbanı oldu

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeyken drift yaparak ışık ihlali yaptığı öne sürülen Tamer T.'nin (36) idaresindeki 07 HOC 18 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada üniversite öğrencisi Serdar Akın'nın (23) kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Akın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akın'ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdal Anak

