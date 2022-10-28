Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı

Olay bu sabah saatlerinde Ürgüp İlçesi Kavak Önü mahallesi 224. sokakta meydana geldi. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kübra Nayman, okula gitmek için evinden çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin Kübra Nayman'a saldırdığını gören mahalle sakinleri olaya müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdıktan sonra Kübra Nayma'nı Ürgüp Devlet Hastanesine götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kübra Nayman'a çok sayıda dikiş atıldı. Yaşadıklarını korku dolu gözlerle anlatan Kübra Nayman; “Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktım. O esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekli görünce hiçbir şey yapmadım. Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı. Bende evimde evcil hayvan besliyorum. Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadan bekledim. Daha sonra kendimi yerde buldum. 15 tane köpek bir anda üzerime doğru geldiler. Çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldum. Kafamda, sırtımda, bacaklarımda ve kolumda yaralar var” şeklinde konuştu. Acilen bir çözüm bulunması gerektiğini de söyleyen Nayman; “Saldırıya uğrayan sadece ben değilim. Daha önce bir çocuğa ve bir vatandaşa da saldırı olmuştu. Bu duruma biran önce çözüm bulunmalı. Turistlere de saldırabilir” dedi.

Asım Çapacı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.