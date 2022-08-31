Üniversiteli genç kızı ölüme götüren kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, sabaha karşı, Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza anları, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratli olduğu görülen aracın, refüje vurarak durabildiği görüldü.

Fırat Demir - Ertuğrul Gün