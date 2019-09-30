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Üniversiteli kızına örgütten birini yaklaştırmak istemiş

Üniversiteli kızına örgütten birini yaklaştırmak istemiş
Üniversiteli kızına örgütten birini yaklaştırmak istemiş

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyı azmettirme suçundan tutuklu yargılanan iş adamı Ersin Bayram ifadesinde, örgütün darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Abidin Ünal’a kurduğu hain tuzağı anlattı.

Bayram, örgüt toplantılarında FETÖ'nün darbe girişiminin askeri ayağının bir numaralı ismi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ten sonra gelecek kişi olan Abidin Ünal'ı örgütün istemediğini söyledi. Bayram, “Çünkü Abidin Ünal örgüt yapılanmasını kırmak isteyen bir komutandı. Örgütte ‘kötü adam' olarak adı geçerdi. Sırf bu yüzden Akın Öztürk'ün yaşı dolmasına rağmen emekli olmadığını bu toplantıda konuştular. Yerine Abidin Ünal gelmesin diye, Akın Öztürk emekli olmuyormuş” dedi.

Toplantıda örgütün Abidin Ünal'ı saf dışı edebilmek için üniversitede okuyan kızına örgütten birisini yaklaştırmak istediklerini anlatan Bayram şunları anlattı: Hava Kuvvetleri yapılanmasında müdür konumunda olan bir örgüt elemanı, ‘Bu kıza örgütten birisi yaklaşıp, arkadaş veya sevgilisi olarak güven verdikten sonra Abidin Ünal hakkında bilgi toplayabilir' dedi. Ben o dönem lüks aracı olan ve giyim kuşamına dikkat eden biriydim. Bunları söylerken müdür konumundaki kişi bana bakıyordu. Direkt olarak bu işi benim yapmamı ima etti. Ben de üzerime almamış gibi davrandım. Ben bu tavra girince konuyu uzatamadı. Beni toplantıdan gönderdiler.


Türkiye Gazetesi

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