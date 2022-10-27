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Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı

Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı
Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy’de derse yetişmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobil, kavşakta panelvan minibüsle çarpıştı.

5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar belediyenin yola çözüm bulmasını istedi.
Kaza, Veliköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla derse yetişmek için yola çıkan F.T. idaresindeki 06 KB 1933 plakalı otomobil ile Sanayi Caddesi'nde seyreden E.S. yönetimindeki 34 BVB 185 plakalı panelvan minibüs kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan öğrencilerden E.E., S.B. ve B.P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralıdan 3'ü Çerkezköy'deki hastanelere, 2'si de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hüseyin Tayyar
 

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