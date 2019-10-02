İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı

Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı
Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı

İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremde kolonları çatlayan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8'lik depremde Tekirdağ'da da bazı binalarda çatlaklar oluştu. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası, kolonlarının çatlaması nedeniyle boşaltıldı.

Alana öğrenci ve hocaların girmesi yasak

Hasar gören bina tamamen boşaltılırken binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, öğrenci ve hocaların alana girmesi yasaklandı. Öğrencilerin başka bir binada eğitim göreceği öğrenildi.

Halil Dağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.