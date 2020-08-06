Çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları

Öğrencilerin tercih yaptıkları üniversiteleri yeterince araştırmadığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Üniversitenizi gidip görmeden tercih yapmayın. Covid-19 pandemisi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen, üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerini ziyaret edin. Rehber uzmanları ve akademisyenlerle bir araya gelin. Tüm ayrıntıları araştırın. Üniversiteyi kazandığınız halde kayıt yaptırmazsanız Ortaöğretim Başarı Puanı'nın gelecek yıl yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Üniversite kazanma şansınızı riske sokmayın. İstemediğiniz bölümlere yerleşirseniz de endişe duymayın. Çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları ile her öğrenci istediği bölümü artık kolayca okuyabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Engeller kaldırıldı”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversitelerdeki kontenjanların atıl kalmayacak sözünü hatırlatan Gayretli, “Üniversiteli olmak kolaylaştırıldı. Öğrenciler istedikleri bölümleri okuyabilmesi için önlerindeki tüm engeller kaldırıldı. Öğrencilerin istedikleri bölümlerde eğitim görmeleri hem kendilerine hem ülkeye fayda sağlayacaktır. Hiçbir zaman yeni şeyler öğrenmekten vazgeçmemek gerekiyor” dedi.

“Hedefleri büyük tutun”

Öğrencilerin hedeflerini büyük tutmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Gayretli, “Kendinize güvenip ufkunuzu açık tutun. İçinde bulunduğunuz çağın tüm imkânlarını kullanarak kendinize fırsatlar sağlayın. Büyük başarıların büyük hayaller gerektirdiğini unutmayın” ifadelerini kullandı.

