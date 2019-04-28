Üniversiteye geçiş sınavı olan TYT'nin provası İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleşen prova sınavında öğrenciler gerçek üniversite ortamında olmanın da heyecanını yaşadı. ÖSYM kurallarının tam uygulandığı sınav kapsamında bina girişinden aramaya, giriş kartı ve kimlik kontrollerinden optik okuyucuda hazırlanmış sınav kağıtlarına kadar her şey gerçeği ile birebir aynı şekilde gerçekleştirildi.

15 bin öğrencinin ter döktüğü sınavda 700 bina sorumlusu ve gözetmen görev aldı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde gerçekleşen sınava, Sınav Liselerinin İstanbul'da bulunan 40 şubesi katılım gösterdi.

Sınava giren çocuğunu bekleyen Ali Ergin, velilerin çocuklara destek vermesi gerektiğin ifade ederek “Öğrencinin arkasında sorumlu bir veli olduğunu bilmesi gerekiyor psikolojikmen de olsa. Hem bu ona güven verir hem de bir boş vermez mutluluk verir diye düşünüyorum ben onun için buradayım” dedi.

Sınava giren Erdoğan Özbek isimli genç ise prova sınavının önemine dikkat çekerek, “Altı aydır çalışıyorum ben sınava. Mezun olduğum için heyecan falan yok. Ortama alışmak için geldim sınava. Çok güzel bir duygu. Sınav 10.15'te başlayacağı için sınava da 10dan sonra almayacaklar yani aynı ÖSYM'de olduğu gibi çok güzel bir şey bu heyecanın atılması için” şeklinde konuştu.

Sınav Koordinatörü Mehmet Alparslan Yücel, yaptıkları sınav hakkında bilgi vererek, “Bu organizasyonu biz takriben 10 boyunca bir fiil başta İstanbul olmak üzere, Ankara'da Gazi Üniversitesi, Türkiye'deki birçok seçkin üniversite ile birlikte yapmaktayız. Genelde sınavdan bir iki ay öncesinde yapıyoruz. Amacımızda öğrencilerimizin yıl içerisinde rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerimize sınav kaygısını azaltmak için çeşitli seminerler yapılıyor. Bu seminerlerden yaşayarak öğrenme olduğu için bunu bilmesi gerekiyor. Ve yıl içerisinde öğrenilen bilgileri de sınav kağıtlarına dökmesi gerekiyor. Bunu da sınavdan öncesinde yaparak heyecanını kontrol ediyor” ifadelerini kullandı.