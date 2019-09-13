Üniversiteye yeni başlayan gençlere tavsiyeler



Üniversiteler eylül ortasında açılmaya başlıyor. Kampüslere adım atan birinci sınıf öğrencilerini yaklaşık 4 yıllık bir süreç bekliyor. Üniversiteye girişte zorlu bir sınav maratonunu geride bırakıp, geniş bir sosyal çevre, özgür ortam gibi birçok şeyi hayal eden üniversite öğrencileri, okuldan mezun olmadan önce öğrencilik yıllarında gerekli bilgi ve donanıma sahip olması ve iş hayatına hazır bir şekilde atılması için neler yapması gerektiği hakkında Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı ve Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren tavsiyelerde bulundu. Üniversite hayatının verimli bir şekilde geçirilmesinin öğrencilerin gelecekleri için artı puanlar kazandıracağına dikkat çeken Kariyer Danışmanı Nur Erdem ÖZEREN, bu anlamda üniversite eğitimleri boyunca minimum yapılması gerekenleri sıraladı.

Kulüplerde aktif olma, staj ve part-time çalışma, yurtdışı tecrübesi…

Nur Erdem Özeren öncelikle üniversiteye yeni başlayacak bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca mezun olduktan sonraki hayatına hazırlık amacıyla yapması gereken faaliyetlerin olduğunu belirtti. Aynı zamanda üniversitelerin bu ortamı sağlaması gerektiğini de söyleyen Özeren, tavsiyelerine kısaca şu şekilde devam etti;

“Birincisi öğrenciler üniversitelerdeki kulüplerde aktif olmalılar. Bu kulüplerde yaptıkları faaliyetler iş hayatının hazırlığı olacaktır. İkincisi, mümkün olduğunca fazla ve farklı yerde staj yapmaya ya da parasız bile olsa part-time çalışmaya bakmalılar. Üçüncüsü sivil toplum örgütlerinde aktif olma ve proje bazlı işler yapmaktır. Dördüncüsü, üniversitede grup halinde şirketleri inceleyecek projeler yapmaktır. Beşincisi yurtdışı tecrübesiyle birlikte geliştirilen yabancı dil. Altıncısı, öğrencilerin sürekli kendilerini geliştirebilecekleri, okudukları ya da izledikleri gelişim programlarıdır. Bunlar gerçekleşirse iş hayatına hazır birer mezun olacaklardır” ifadelerini kullandı.