Üniversiteyi bitirdi, çobanlığı tercih etti

Giresun'un Keşap ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, 2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Fakülteden mezun olup diplomasını aldıktan sonra da kaymakamlık sınavlarına hazırlanmak yerine ailesinin yanına dönerek yaylada çobanlık yapmaya devam etti.

Ailesiyle beraber beslediği 7 manda ve 15 sığıra çobanlık yapan Kılıç, yaptığı işten mutlu olduğunu ve bir gün hayalinin besi sığırcılığı tesisini kurmak olduğunu kaydetti. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı sığırlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezunu Ahmet Kılıç, azmi ile hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topluyor.

“Hayatı kazanmak için üniversite şart değil”

Hayatı kazanmak için üniversite bitirmenin şart olmadığını ifade eden Kılıç, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden geçen dönem mezun oldum. Fakülteden mezun olduktan sonra kaymakamlık için de hazırlanabilirdim ancak,ailemin yanına dönerek tamamen hayvancılığa yönelmek istedim. Üniversiteyi biraz arkadaş çevresi edinmek için okudum. Sadece yaşadığım şehirden arkadaşım olacağına Türkiye'nin her yerinden arkadaşım olsun istedim. Hayatı kazanmak için üniversite okumak şart değil. Benim hayalim hayvancılıkla uğraşmak, herkesin de hayallerinin peşinden gitmesini isterim. Hayvancılığı seviyorum ve severek yapıyorum. Benim için sevdiğin işte başarı çok önemli” dedi.

Ahmet Bilge

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