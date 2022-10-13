Üniversiteyi bitirdi, devletten aldığı destek ile genç yaşta besici oldu

Sancak Beldesi'ne bağlı Sudüğünü köyünde ikamet eden 21 yaşındaki Yüsra Basaremur, geçtiğimiz yıl Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun oldu. Basatemur, ardından kendi işini kurmak için arayışa girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün web sayfasında 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesini gören Basatemur, kuruma giderek uzmanlardan bilgi aldı. Hazırladığı projesi bakanlık tarafından onaylanan ve hibe desteği alan Basatemur, köylerindeki ahırlarında beslemek üzere 4 gebe inek aldı. Her sabah erken saatte kalkıp hayvanlarının yemini ve suyunu vererek temizliğini yapan Basatemur, daha otlattıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ahıra yerleştiriyor. İneklerin yavrulamasıyla birlikte kısa süre içerisinde 8 büyükbaş hayvanı olacak olan Basetemur, işini büyüterek kadınlara istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Muhammet Ali Çiftçi - Yılmaz Atar

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