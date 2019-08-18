Unkapanı Alt Geçidi başka bir evsize daha mezar oluyordu

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nün altındaki geçit dün yaşanan aşırı yağış nedeniyle sularla dolmuş ve evsiz bir kişi hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinden itibaren suların tamamen köprü altından tahliye edilmesi sonrasında köprü altında yaşayan başka bir evsiz buraya gelerek battaniyesiyle uyumaya başladı. Krize giren evsiz şahsın titrediğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Şahsın kendinden geçtiğini gören çevredeki vatandaşlar yüzüne su dökerek sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi sırasında şahsın ağzından köpüklerin geldiği görüldü. Kriz geçiren evsiz şahsı gören çevredeki vatandaşlar korkulu gözlerle sağlık ekiplerini bekledi. Sağlık ekipleri evsiz şahsın önce nabız ve nefes kontrolüne baktı. İlk müdahalesi yapılan ve kendinden geçen şahıs sedyeyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evsiz şahsın sağlık durumunun durumu belirsizliğini korurken ambulans içerisinde kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

Ufuk Kıvık