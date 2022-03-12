İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Unkapanı köprüsü yeniden trafiğe açıldı

Unkapanı köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Unkapanı köprüsü yeniden trafiğe açıldı

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı. İBB ekiplerince köprüde yapılan kontroller sonunda yaşanan ayrılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutta olmadığı tespit edildi. Çalışmaların ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Unkapanı köprüsü yeniden trafiğe açıldı - Tıkla İzle

Unkapanı Köprüsü dün bağlantı noktalarında yaşanan açılma nedeniyle trafiğe kapatılmış, İBB ekiplerinin gerdirme çalışmalarının ardından köprüde ulaşım sağlanmaya başlanmıştı.

Soğuk havanın da etkisiyle Unkapanı Köprüsü bağlantı yollarında bugün yeniden ayrılma yaşandı. Bölgeye İBB'ye bağlı ekipler sevk edildi.

Köprü bağlantılarına inceleme yapan ekipler, soğuk hava nedeniyle metalde yaşanan genleşmeyle derzlerde açılma meydana geldiğini belirledi.

Yapılan kontrollerde açılmanın trafiği tehlikeye düşürecek boyutlarda olmadığı tespit edildi. İncelemelerin ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.

Caner Sönmez - Alper Suat Tutaşı - İsmet Aktaş
 

İLGİLİ HABER
Unkapanı köprüsünde ayrılma tekrar yaşandı! Köprü trafiğe kapatıldı Unkapanı köprüsü'nde ayrılma tekrar yaşandı! Köprü trafiğe kapatıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.